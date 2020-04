ਕੋਰੋਨਾ: ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਮੀ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਲ ਅਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ-ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਲ ਮੁੱਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।

I'm driving back home at 1am during curfew hours, got stopped by @DubaiPoliceHQ

I told him I'm a doctor returning from duty, had all my papers to present them

But the refused to check anything & gave me a Salute

As a 🇦🇪 resident, this is the biggest day of my life THANKYOU 😭❤