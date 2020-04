ਬਚ ਗਈ ਧਰਤੀ, 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਿਆ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ 

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,18,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।



ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਐਸਟਰਾਇਡ ਧਰਤੀ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।



How “close” does an #asteroid need to pass by Earth to be a “close approach”? How many near-Earth objects have been found thus far, and how many are still out there? Ask your questions using #askNASA and have the chance for yours to be answered by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/scX2dkbLH9