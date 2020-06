ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫ਼ਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਂਟ ਜਾਨਸ ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਫੇਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।



St. John’s church in DC has been set on fire 🤬



