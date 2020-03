ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਲਾਏਗਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (ਐਂਬੈਸੀ) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆੱਨਲਾਈਨ ਯੋਗਾ–ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮੀਂ 5:00 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (ਐਂਬੈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

A good initiative by the Embassy to keep healthy and cheerful while working from home 👏👌👍 https://t.co/CHRKvGf28m