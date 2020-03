ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ 276 ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ,ਈਰਾਨ 'ਚ 255 ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 147 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,98,518 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 276 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 255, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 12, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੁਵੈਤ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Ministry of External Affairs in a written reply to a question in Lok Sabha: 276 Indians are infected with #coronavirus abroad including 255 in Iran, 12 in UAE, 5 in Italy, and 1 each in Hong Kong, Kuwait, Rwanda, and Sri Lanka. pic.twitter.com/Hk1GjJoXyT