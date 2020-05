ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PM ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਂਟਰੀ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਡਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕਲਾਰਕ ਗੇਅਫੋਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਮਈ) ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਜਿਨੇਡਾ ਆਡਰਨ ਨੇ ਜੈਤੂਨ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਗੇਫੋਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ." ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। "

ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਡਰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਡਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full. 💀