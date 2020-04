ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਅਰਸ਼ੀਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਜ਼ਫਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ।"



ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਮਿਰਲ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।" ਨੇਵੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।



