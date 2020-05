VIDEO ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿੰਧ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਲ ਹਿੰਦੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਕੇ ਨਸੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਆਰਸੀਪੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਚ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਚਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"We will prefer to die but will never ever convert to Islam"

This brave Hindu lady says that their properties are grabbed, homes are demolished,are beaten, forced to leave, demanded to convert to get their homes back by Islamic Tabligi Jamat in Nasur Pur, Matiari, Sindh-Paksistan https://t.co/9B45itGGkM pic.twitter.com/pC5IFZrdA8