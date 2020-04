ਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਏਲੀਅਨ? ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ UFO ਦੇ 3 ਵੀਡੀਓ 

ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਏਲੀਅਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ. (ਅਣਪਛਾਤਾ ਫਲਾਇੰਗ ਆਬਜੈਕਟ - ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਸਤੂ) ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

