ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਜੰਗ (ਸਪੇਸ ਵਾਰ) ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਕੇਟ ‘ਸਪੇਸ–ਐਕਸ’ (Space X) ਨਾਸਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਇਹ ਉਡਾਣ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਬੇਨਕੇਨ ਤੇ ਡਗਲਸ ਹਰਲੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ–ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 19 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।

